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Konyaspor - Alanyaspor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de heyecan 33. hafta maçlarıyla devam ediyor. Konyaspor sahasında Alanyaspor'la kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 15:57
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Konyaspor - Alanyaspor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta heyecanı devam ediyor. Konyaspor sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Maçın canlı anlatımı haberimizde...

KONYASPOR - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ

Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Soner, Ndao, Oğulcan, Ethemi, Sambou.

Alanyaspor: Ertuğrul, Furkan, Aliti, Efecan, A. Hassan, Oğuz, Janvier, Richard, Balkovec, Yusuf, Hadergjonaj.

KONYASPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Konyaspor'un evinde Alanyaspor'la karşılaştığı mücadele saat 16.00 itibarıyla başladı. Maç, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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