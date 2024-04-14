Anadolu Kartal’ı 'Paşa’yı devirdi

TÜMOSAN Konyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 21'inci dakikada Ndao ve 90+8'inci dakikada VAR uyarısı sonrası verilen penaltı atışında Guilherme kaydetti. Anadolu Kartal'ı bu sonuçla puanını 36'ya çıkartarak düşme hattından bir adım daha uzaklaşarak derin bir nefes aldı. Evindeki maçtan puansız ayrılan Kasımpaşa 46 puanda kalarak ilk 4 içinde olabilme şansını zora soktu.

Konyaspor'un skoru 2-0'a getirdiği golün ardından Kasımpaşalı taraftarlar ile Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Kasımpaşalı taraftarlar Uğurlu'yu istifaya davet etti.