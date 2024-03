Konyaspor'da Fahrudin Omerovic: Her puan altın değerinde!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Tümosan Konyaspor, deplasmanda karşılaştığı Vavacars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İki takımın da oynamaya çalıştığını belirten Omerovic, "İyi bir maç olduğunu düşünüyorum. İlk devre biz daha fazla topa sahip olduk, biraz daha domine ettik, golü de bulduk. Son dakikalarda yediğimiz gol bize çok pahalıya mal oldu. Son maçlarda daha fazla puan toplayabilirdik. Takımın ayakta kalması çok önemli. 2 aylık periyot içerisinde bunu gösterdik. İlk günden beri takımın irade gücünden ve sonuna kadar savaşmasından hiçbir zaman şikayetim olmadı. Uzatmalarda 1-1'den sonra golü de bulabilirdik. Buradan 1 puan aldığımız için mutluyuz diyemem ama sonuçta 1 puan da değerli. Son 3 maçımıza baktığımız zaman 5 puan aldığımız için iyi diyebilirim. İyi oynamak ya da kötü oynamak bazen önemli değil, önemli olan puan almak. Çünkü her puan altın değerinde. Bu akşam her iki takım iyi mücadele etti. Puanlarımızı paylaştık. Kalan 8 maçımızda inanıyorum ki yeterli puanı alırız ve başarılı bir şekilde sezonu kapatırız diye düşünüyorum" diye konuştu.