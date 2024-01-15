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Konyaspor'da Fahrudin Omerovic dönemi

Konyaspor, Bosnalı teknik direktör Fahrudin Omerovic ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 12:14
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Konyaspor'da Fahrudin Omerovic dönemi

Konyaspor, Hakan Keleş'ten boşalan teknik direktörlük görevine 63 yaşındaki Bosna-Hersekli teknik adam Fahrudin Omerovic'i getirdi. Konyaspor Basın Sözcüsü Yunus Derebağ, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Fahrudin Omerovic ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladık. Yarın resmi sözleşmeye imza atacağız bir sıkıntı olmazsa. Perşembe günü oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Göztepe maçında da inşallah hocamız takımın başında olacak" dedi.

Teknik direktör Fahrudin Omerovic, daha önce de farklı dönemlerde Konyaspor'da yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.

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