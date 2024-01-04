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Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Son dakika spor haberleri... TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 7 Ocak Pazar günü Galatasaray'a konuk olacakları maçtan iyi bir sonuçla döneceklerine inandığını söyledi. İşte haberin detayları...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 15:41 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 15:46
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Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Konyaspor tyeknik direktörü Hakan Keleş, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi yaptığı açıklamada, ligde üst üste İstanbul deplasmanına çıkacaklarını ifade etti.

Galatasaray, Fenerbahçe ve İstanbulspor ile karşılaşacaklarını anımsatan Keleş, "Zorlu maçlar, zor bir periyot ama iyi bir çıkış yakaladık. Çünkü son 5 maçımıza baktığımızda, 2 galibiyetimiz, deplasmanlardan aldığımız puanlar var. Oyuncularımızın morali yerinde. Deplasmanda zor maçlar olacak. Deplasmanda zaman zaman iyi oynuyoruz. Atmosferi çok yüksek, zor maçlar. Oyuncularımızla çalışacağız, mücadele edeceğiz ve iyi oyun oynayacağız. Oradan iyi bir sonuçla döneceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Keleş, Galatasaray'ın kadro derinliğine dikkati çekerek, "Daha iyiler, etkililer, daha çok alternatifleri var. Bir de seyirci avantajlarını düşünecek olursak, atmosferi zor bir maç. Oyuncularımızla iyi hazırlanacağız." dedi.

Yeşil beyazlı oyuncu Uğurcan Yazğılı da Galatasaray ve ardından Fenerbahçe ile oynayacaklarını hatırlatarak, "Çalışmalarımız iyi gidiyor. İnşallah oradan puanlarla döneceğimize inanıyoruz. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Dar alanda pas çalışması ve 5'e 2 oyunla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

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