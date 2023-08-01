Haberler Konyaspor TRANSFER HABERİ: Zymer Bytyqi'nin yeni takımı resmen açıklandı!

TRANSFER HABERİ: Zymer Bytyqi'nin yeni takımı resmen açıklandı!

Fraport TAV Antalyaspor, 27 yaşındaki Kosovalı milli futbolcu Zymer Bytyqi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Atilla Vehbi Konuk Tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde asbaşkan Sinan Boztepe ile yeni transfer Bytyqi yer aldı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 20:32
TRANSFER HABERİ: Zymer Bytyqi'nin yeni takımı resmen açıklandı!

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Kosovalı milli futbolcu Zymer Bytyqi'yi kadrosuna kattı. Yıldız futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

İmza töreninde konuşan asbaşkan Sinan Boztepe, transferde emin adımlarla ilerlediklerine dikkat çekerek, Bytyqi'nin bu sezon dördüncü transferleri olduğunu belirtti. Boztepe, "Önümüzdeki 3 yıl boyunca formamızı terletecek olması nedeniyle mutluyuz. 16 kez ülkesinin milli takımının formasını giymiş olan başarılı futbolcunun camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor ve başarılar diliyorum." dedi.

Bytyqi ise yeniden Türkiye'de olmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, "Antalya'nın ve bu kulübün bir parçası olmak, bu renkler için mücadele edecek olmak beni heyecanlandırıyor. Burada başarılı olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım." diye konuştu.

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