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Konyaspor'dan transferde 5 imza birden!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, 1'i iç transfer olmak üzere 5 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 20:25
Konyaspor'dan transferde 5 imza birden!

Konyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, iç transferde Marlos Moreno ile 3 yıllık anlaşma imzalandı.

Fransa'nın Troyes takımının altyapısında yetişen kaleci Paul Bernardoni ile de 2 yıllık anlaşma imzalayan yeşil-beyazlılar, Fransız milli futbolcu Morgan Schneiderlin'i de 2 yıllık sözleşmeyle renklerine bağladı.

Yeşil-beyazlılara 1 yıllık sözleşme imzalayan Yunus Mallı da takımda 10 numaralı formayı giyecek.

Rumen milli futbolcu Alexandru Cicaldau'nun geçici transferi konusunda takımı Galatasaray ile anlaşma sağlandı.

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