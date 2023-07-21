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Konyaspor 0-2 Sabail FC (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, kamptaki hazırlık maçında Azerbaycan takımlarından Sabail FC'ye 2-0 mağlup oldu. İşte detaylar...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 20:01
Konyaspor 0-2 Sabail FC (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, kamptaki hazırlık maçında Azerbaycan takımlarından Sabail FC'ye 2-0 mağlup oldu.

Yeni sezon öncesi çalışmalarını Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Konyaspor, hazırlık maçında Azerbaycan Premier Ligi ekiplerinden Sabail FC ile karşılaştı.

Azerbaycan ekibi karşılaşmanın ilk yarısını 31. dakikada David Gomis ve 40. dakikada Pedro Nuno'nun attığı gollerle 2-0 önde kapattı.

Kalan bölümde skorda bir değişiklik olmadı ve Sabail FC, Konyaspor'u 2-0 yendi.

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