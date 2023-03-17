Haberler Galatasaray KONYASPOR GALATASARAY CANLI 📺 | Konyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? GS maçı saat kaçta? Şifresiz mi?

KONYASPOR GALATASARAY CANLI 📺 | Konyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? GS maçı saat kaçta? Şifresiz mi?

Konyaspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında kozlarını paylaşacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Zorbay Küçük düdük çalacak. Icardi, Zaniolo gibi yıldızların sahada olacağı maçta, Mertens görev alamayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? GS maçı hangi kanada?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 10:00
KONYASPOR GALATASARAY CANLI 📺 | Konyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? GS maçı saat kaçta? Şifresiz mi?

Konyaspor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan Konyaspor - Galatasaray maçıyla sürüyor. 26. hafta maçında Galatasaray, Konyaspor'a konuk olacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak maçta Zorbay Küçük düdük çalacak. Galatasaray, zorlu deplasmanda kazanarak üst üste 15. galibiyetini almak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırıyor. Peki, Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? GS maçı hangi kanada?

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Galatasaray maçı 17 Mart Cuma günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'DA 3 KRİTİK EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte 3 önemli futbolcu Arabam.com Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Dries Mertens ve Fredrik Midtsjö ile sarı kart cezalısı Victor Nelsson, karşılaşmada takımlarındaki yerini alamayacak. İstanbul temsilcisinde Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu ise sarı kart görmeleri halinde, 27. haftadaki Adana Demirspor mücadelesi öncesi cezalı duruma düşecek.

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Çekici, Muhammet, Moreno, Diouf

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Zaniolo, Kerem, Rashica, Icardi

SON 17 RESMİ MAÇI KAZANDI

Galatasaray, biri hükmen olmak üzere son 17 resmi maçından galip ayrıldı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bileği bükülemeyen sarı-kırmızılı ekip, 23 Ekim 2022'de 2-2 sona eren Corendon Alanyaspor maçından sonra çıktığı tüm maçları kazandı. Ligde üst üste 14 maçını kazanan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çıktığı 3 mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, bu süreçteki hükmen galibiyetini ligin 24. haftasında, depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'ye karşı aldı. Sarı-kırmızılılar, aldığı 14 galibiyetle Süper Lig'de üst üste en fazla maç kazanan takım rekorunun yeni sahibi oldu.

GOL YOLLARI ETKİLİ SAVUNMA GEÇİT VERMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de en çok gol atan 2. takım olurken, kalesini en iyi savunan ekip olarak dikkati çekiyor. Ligde 51 gol atan (3'ü hükmen) sarı-kırmızılı ekip, bu alanda 58 golle zirvede olan Fenerbahçe'nin 7 gol gerisinde 2. sırada yer aldı. Söz konusu müsabakalarda 17 gol yiyen Galatasaray, ligdeki 19 takım arasında kalesinde en az gol gören takım oldu.

DEPLASMANDA KALESİNİ GOLE KAPATIYOR

Sarı-kırmızılı takım, ligde deplasmanda yaptığı son 6 maçı kazanırken kalesinde sadece 1 gol gördü. Ligde son mağlubiyetini 15 Ekim 2022'de deplasmanda 2-1'lik skorla Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 18 resmi maçta 17 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Kayserispor mücadelesinden sonra dış sahada 6 maça çıkan "Cimbom" tüm maçlardan galibiyetle ayrıldı. Söz konusu süreçte 21 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 1 gole izin verdi.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Türkiye Avrupa’ya kaç takım gönderecek? Gelecek sene Türkiye’den Şampiyonlar Ligi’ne kaç takım katılacak?
Deniz Baysal çirkin iddiaya öfkelendi: “Cadı avına mı çıktınız?”
Sert eleştiri! "F.Bahçe'ye 1 kuruş hayrınız yok"
Çizme'nin gözü G.Saraylı yıldızda! Talipleri 3 oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'da Icardi olmazsa B Planı belli!
Aslan yeni rekor peşinde! İşte Okan Buruk'un 11'i
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Voleybol'da haftanın programı! Voleybol'da haftanın programı! 09:44
Nottingham Forest - Newcastle United maçı saat kaçta? Nottingham Forest - Newcastle United maçı saat kaçta? 09:43
Şenol Güneş'in 17'lik golcü planı! Şenol Güneş'in 17'lik golcü planı! 09:33
İspanyollar böyle gördü! "Cehennemden canlı çıktı" İspanyollar böyle gördü! "Cehennemden canlı çıktı" 09:24
Altınordu - Tuzlaspor maçı saat kaçta? Altınordu - Tuzlaspor maçı saat kaçta? 08:52
Gedson'a flaş uyarı! Güneş özel görüştü Gedson'a flaş uyarı! Güneş özel görüştü 08:33
Daha Eski
Konyaspor - G.Saray maçı saat kaçta? Konyaspor - G.Saray maçı saat kaçta? 08:17
Sert eleştiri! "F.Bahçe'ye 1 kuruş hayrınız yok" Sert eleştiri! "F.Bahçe'ye 1 kuruş hayrınız yok" 07:56
Çarpıcı yorum! "Geldiğinden beri yaptığı en doğru hamle" Çarpıcı yorum! "Geldiğinden beri yaptığı en doğru hamle" 07:41
Leverkusen kazanarak turladı! Leverkusen kazanarak turladı! 01:23
Leverkusen kazanarak turladı! Leverkusen kazanarak turladı! 01:21
Roma istediğini aldı! Roma istediğini aldı! 01:13