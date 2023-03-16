Lidere gözdağı

Hükmen galip sayıldığı Hatay maçı haricinde 9 maçtır galibiyete hasret kalan Konyaspor, yarın evinde ağırlayacağı lider Galatasaray'a bilendi. Anadolu Kartalı'nın Sırp teknik direktörü Stanojevic, "Taraftarımızdan destek istiyoruz. Elimizden gelen en iyi performansı ortaya koyacağız. Galatasaray, çok baskın ve prese dayalı oynuyor. Tüm noktalarını analiz ettik" ifadelerini kullandı.

VARSA YOKSA 3 PUAN

Galibiyet hasretlerine lider Galatasaray karşısında son vereceklerine inandığını vurgulayan Stanojevic, "Umuyoruz ki bu maç bizim ve Galatasaray için bir şeyleri değiştirecek. Ofansif ve sitilimize uygun oynamalıyız. Çünkü şu anda kaybedecek bir şeyimiz yok. Tabii ki maçın gidişatına göre de bunu belirleyeceğiz. Stadı dolu gördüğümüz zaman defansif oynamamız zor olacak" diye umut dağıttı.



G.Saray'ı durduracağız

Konyaspor'un Azeri golcüsü Mahir Emreli de lider Galatasaray'ın serisine, sahalarında son vereceklerini söyledi. 25 yaşındaki santrfor, "Rakibimiz Süper Lig'de birinci sırada ve iyi bir futbol oynuyor. Güzel bir seri yakaladı. Umarım bu seriyi burada durdurabiliriz" diye iddialı konuştu.



Tazminat maddesi yok

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, kötü gidişat nedeniyle eleştirilerin merkezinde bulunan ve tazminat maddesi nedeniyle görevden alınmadığı iddia edilen Sırp teknik adam Stanojevic'in tazminatıyla ilgili konuştu. Fatih Özgökçen, "Stanojevic'in tazminatı yok" diye konuştu.