Konyaspor iddialı

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray galibiyetiyle büyük bir moral kazanan Konyaspor, serisini Ümraniye deplasmanında da sürdürmek istiyor. Calvo'nun cezalı, Bouchalakis'in performansından memnun olmayan teknik direktör Stanojevic, ilk 11'de değişiklik yapmayı planlıyor. Calvo yerine Kahraman Demirtaş'a, Bouchalakis yerine ise Bruno Paz'a şans verecek. GALATASARAY maçında oyuna sonradan girip, iki asist yapan Paz, Ümraniye maçına 11'de başlayacak. Öte yandan kırmızı-beyazlılarla 5. randevusuna çıkacak olan yeşil-beyazlılar, rakibine önemli bir üstünlük kurdu. Konya ekibi, oynadığı 4 karşılaşmayı da kazandı. Konyaspor'da sakatlığını yeni atlatan İkpeazu ve Michalak ise henüz takımla çalışmalara başlamadı.