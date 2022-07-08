Bytyqi çok iddialı konuştu!

25 yaşındaki genç futbolcu, "Kişisel düşüncem, Avrupa'da en güçlü takımız. Yüzde yüzümüzü verdiğimiz taktirde bunu başaracağız. Hedefim yeni sezonda daha iyisini başarmak. Benim için en önemlisi takımın başarısı. Bu başarıyı takımla yakaladık. Takım arkadaşlarım da attığım goller ve verdiğim asistlere katkıda bulundular. Ümit ediyorum aynısı bu sezon da gerçekleşir ve her şeyden önemlisi birlikte iyi iş çıkarmamız. Abdülkerim, Skubic ve Ahmed Hassan gibi oyuncuları kaybetmek kötü oldu ama onların yerini dolduracak yeni oyuncular çıkacağına da inanıyorum" ifadelerini kullandı.