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Konyaspor Yasir Subaşı transferini açıkladı

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, son olarak Kayserispor forması giyen Yasir Subaşı ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2022 Pazar 22:44
Konyaspor Yasir Subaşı transferini açıkladı

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda basına kapalı gerçekleşen imza törenine Yasir Subaşı, kendisini 3 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Sakaryaspor alt yapısında yetişen Yasir, Süper Lig'de Fenerbahçe ve Kayserispor formaları giydi. Bonservis bedeli ödenmeden kadroya dahil edilen 26 yaşındaki sol bek, 2021-2022 sezonunda 15'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplam 18 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.

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