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Sağ beke Ahmet

Konya, Skubic’in yerine Sivas’la kontratı biten Ahmet Oğuz’u düşünüyor. 29 yaşındaki savunmacıyla görüşmelere başlandı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Sağ beke Ahmet
Ülkemizi Avrupa Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Konyaspor, yeni sezon öncesinde dört koldan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Nejc Skubic'in ayrılığından sonra sağ bek arayışlarına başlayan Anadolu Kartal'ı listesine Süper Lig'den sürpriz bir ismi ekledi. Yeşil-beyazlıların, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Ahmet Oğuz'u transfer listesine aldığı ve görüşmelere başladığı bildirildi. Tecrübeli savunmacının da gelen teklifleri değerlendirdiği ve önümüzdeki günlerde kararını vereceği öğrenildi.
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