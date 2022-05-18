Haberler Konyaspor Nejc Skubic'ten Konyaspor'a veda mektubu

Nejc Skubic'ten Konyaspor'a veda mektubu

Aktif futbol hayatını noktalayan İttifak Holding Konyaspor'un Sloven oyuncusu Nejc Skubic, veda mektubu yayımladı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 23:25
Nejc Skubic'ten Konyaspor'a veda mektubu

Aktif futbol hayatını noktalayan İttifak Holding Konyaspor'un Sloven oyuncusu Nejc Skubic, veda mektubu yayımladı.

Skubic, kulübün internet sitesinden yayımlanan mektubunda, kulüp tarihinin en güzel ve en zor anlardan bazılarını birlikte geçirdiklerini aktardı.

Eski takım arkadaşlarına, antrenörlere, sağlık personeline, tercümanlara, malzemecilere ve tüm personele teşekkür eden 32 yaşındaki Skubic, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Tabii ki taraftarlar büyük ve özel bir teşekkürü hak ediyor. Bu kulübü harika ve benim için de en favori kulüp yapan onlar. İyisiyle kötüsüyle her zaman bizimleydiler ve onları kalbimde en iyi taraftar grubu yapan da bu. Ayrıca, her zaman kulübün ve oyuncuların iyiliği için çalışan tüm kulüp başkanlarına da teşekkür etmek istiyorum. Her şey bir rüya gibi sona erdi. Konyaspor yine Avrupa kupalarında oynayacak ve kariyerimi galibiyetle ve taraftarların benim için yarattığı eşsiz atmosferde sonlandırdım. Son maçımda onlar için kaptanlık yapmamı mümkün kılan tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Fatih Özgökçen başkanımıza anlayışı ve kararıma saygı duyduğu için teşekkür ederim. Duygusal açıdan kariyerimin kesinlikle en zoru olan son maçımda bana ilk 11de başlatma fırsatı veren teknik direktör İlhan Palut hocamıza teşekkür ederim. Ve size mümkün olan en iyi şekilde veda etmeme izin verdiğiniz için tüm taraftarımıza teşekkür ederim."

Trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın Avrupa kupalarında oynama hayalini yerine getirdikleri için de mutlu olduğunu vurgulayan Skubic, "Maçtan sonra pazar günü Ahmet'in gururlu ve mutlu olduğuna ve mutluluğu bizimle paylaştığına inanıyorum. Pazar günkü maç ve temelde tüm sezon tüm takım tarafından ona adandı. Huzur içinde yatsın." ifadelerini kullandı.

İttifak Holding Konyaspor'la ilk sözleşmesini 2015-2016 sezonunda imzalayan Nejc Skubic, aktif futbol yaşantısını pazar günü Atakaş Hatayspor ile oynanan karşılaşmanın ardından sonlandırmıştı.

DİĞER
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu ikinci çocuklarına kavuşmuşlardı! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’ndan hastane çıkışı çok özel açıklamalar!
Manisa'da yürek yakan olay! Yangın söndürme göletine giren kardeşler öldü
Cimbom'dan orta sahaya süper isim!
Mesut Özil'in menajerinden flaş açıklama! Fenerbahçe'de kalacak mı?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Skubic tribünde
Konyaspor 3 puanı 3 golle aldı!
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
EKPSS sonuçları açıklandı! EKPSS kura sonuçları 2022 sorgulama ekranı açıldı!
ÖSYM'den Sayıştay Eleme Sınavı başvurusu açıklaması!
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Abdullah Avcı,Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti Abdullah Avcı,Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti 23:32
Darüşşafaka yarı finalde! Darüşşafaka yarı finalde! 23:29
Skubic'ten Konyaspor'a veda mektubu Skubic'ten Konyaspor'a veda mektubu 23:25
Mesut Özil'den flaş paylaşım! "Sabırsızlanıyorum" Mesut Özil'den flaş paylaşım! "Sabırsızlanıyorum" 23:21
Ataman: Türk gençliğine final armağan etmek istiyoruz Ataman: Türk gençliğine final armağan etmek istiyoruz 22:27
U19 derbisinde kazanan G.Saray! Maç sonu flaş gönderme U19 derbisinde kazanan G.Saray! Maç sonu flaş gönderme 21:33
Daha Eski
Cimbom'dan orta sahaya süper isim! Cimbom'dan orta sahaya süper isim! 21:24
Frankfurt - Rangers maçı | CANLI Frankfurt - Rangers maçı | CANLI 21:12
Busenaz Sürmeneli finalde! Busenaz Sürmeneli finalde! 20:30
Fenerbahçe - Galatasaray U19 maçı CANLI İZLE Fenerbahçe - Galatasaray U19 maçı CANLI İZLE 19:44
Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları başladı Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları başladı 19:40
Milli boksör Hatice Akbaş finalde! Milli boksör Hatice Akbaş finalde! 19:27