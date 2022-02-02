Lopes Konya'ya

Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor'u takibini sürdüren Konyaspor, transfer çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor. Devre arasında Başakşehir'e giden başarılı sağ kanat oyuncusu Serdar Gürler'in yerine arayışlarını sürdüren yeşil-beyazlı kulüp, Süper Lig'in yanı sıra yurt dışında da arayışlarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlıların bu doğrultuda, son olarak Yunanistan takımlarından Olympiakos'ta kiralık olarak forma giyen Rony Lopes'i gündemine aldığı öğrenildi. Bonservisi İspanyol ekibi Sevilla'da bulunan 26 yaşındaki Brezilya asıllı Portekizli sağ kanat oyuncusu, bu sezon 20 maçta 2 gol, 2 asist yaptı. Konyalı yöneticilerin, Lopes'in transferi için kulübüyle sıkı bir pazarlığa giriştiği ve önümüzdeki günlerde somut adımlar atacağı bildirildi.

SAĞ KANADA 4 ADAY DAHA VAR

Konyaspor, sağ kanat arayışlarında Rony Lopes'in dışında Süper Lig'den de liste yaptı. Yeşil-beyazlılar, Kayserispor forması giyen Emrah Başsan, Göztepe'nin yıldızı Halil Akbunar ve Yeni Malatyaspor'un 24 yaşındaki başarılı futbolcusu Mustafa Eskihellaç'ı da gündemine aldı. Anadolu Kartalı'nın 25 yaşındaki Hırvat sağ kanat Robert Muric için de transfer çalışmalarına başladığı kaydedildi. Konya ekibi, devre arasında şu ana kadar Adanaspor'dan stoper Uğurcan Yazğılı, Antalyaspor'dan ayrılan sağ kanat Amilton ve Çaykur Rizespor'dan sol bek Alberk Koç'u kadrosuna kattı.