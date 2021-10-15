Cimbom'a geçit yok

Süper Lig'de Trabzonspor'la birlikte namağlup tek takım olan Konyaspor, Pazar günü deplasmanda Galatasaray'la oynayacağı kritik maça iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Yeşil-beyazlıların 32 yaşındaki Sloven sağ beki Nejc Skubic, Galatasaray maçı öncesinde A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Oynadıkları son 6 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi elde ettikleri sarı-kırmızılılara şanslarının tuttuğunun altını çizen Skubic, "Galatasaray ile iyi bir maç olacak. Onlara karşı hep iyi oynuyoruz. Bu maçtan da iyi bir skor almak istiyoruz" diye camiaya umut dağıttı.

POZİTİF KALIP KAZANMAYI DÜŞÜNELİM

Konyaspor'un Süper Lig'de ilk 8 haftada 3 galibiyet ve 5 beraberlik alarak namağlup durumda olmasıyla ilgili konuşan tecrübeli savunmacı, pozitif oyun vurgusu yaptı. Sloven yıldız, "Ligde 8 hafta kaybetmedik. Bizim önceliğimiz her zaman kazanmak. Trabzonspor ve Alanyaspor karşılaşmalarında iyi oynadık ama kalecileri harikaydı. Bu yüzden kazanamadık. Pozitif kalalım ve kazanmayı düşünelim. Galatasaray maçında da pozitif oyunumuzu, düşüncemizi göstermek için elimizden geleni yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

HIRSLIYIM DEĞİŞMEM

Bu sezon 8 maçta 1 asistle oynayan 32 yaşındaki Skubic, maç içinde agresif tavırlar sergilemesini hırsına bağladı. Sloven sağ bek, "Maç içinde hırslıyım. Hakemle konuşmalarımdan dolayı sarı kart alıyorum. Ama bunu değiştiremem. Değiştirmeyi de düşünmüyorum" açıklamasını yaptı.