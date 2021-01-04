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Konyaspor'da Galatasaray maçı öncesi 8 eksik!

'in 17. haftasında Galatasaray'la karşılaşacak olan , sakatlıklarla boğuşuyor. Yeşil-beyazlı ekip, bu maçta tam 8 oyuncusundan yararlanamayacak.

İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 11:55 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 11:59
Konyaspor'da Galatasaray maçı öncesi 8 eksik!

Ligde 19 puanla 12 sırada yer alan Konyaspor'un, sezon başından itibaren sakat ve hasta oyuncular nedeniyle yüzü gülmedi. Her hafta maça eksik oyuncularla çıkan ve kadro sıkıntısı nedeniyle de güçlük çeken yeşil-beyazlı ekip, ara transfer döneminde en son takımında forma giyen Kosovalı oyuncu Zymer Bytyqi ile prensipte 2.5 yıllığına anlaştı. Bugün Konya'da olacak olan Zymer Bytyqi ile yarın sözleşme imzalanması planlanıyor.

Yarın sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Konyaspor, sakatlıkları devam eden , Miya, Alper, Adil, , Volkan, ve 'tan yoksun şekilde sahaya çıkacak.

Cezalı oyuncunun bulunmadığı yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü 'ın, sarı-kırmızılı takımın karşısına şu muhtemel 11 ile çıkacak:

Sehic-,Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Jevtovic, Shengelia, Daci, Cikalleshi, Kravets

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