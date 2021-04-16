Haberler İttifak Holding Konyaspor Konyaspor-Kayserispor maçı CANLI

Konyaspor-Kayserispor maçı CANLI

'in 35. haftasında Konyaspor sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 15:58
Konyaspor-Kayserispor maçı CANLI

'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Konyaspor ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

KONYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 16.00'da çalan Konyaspor - Kayserispor maçı beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden de takip edebilirsiniz.

KONYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

KONYASPOR: , Skubic, Adil, , , Jevtovic, Amir, , , Bytyqi, Cikalleshi

KAYSERİSPOR: , , , Kolovetsios, , , , , , , Luckassen

SON DAKİKA