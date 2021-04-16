Konyaspor-Kayserispor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Konyaspor ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

KONYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 16.00'da çalan Konyaspor - Kayserispor maçı beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden de takip edebilirsiniz.

KONYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

KONYASPOR: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Amir, Sekidika, Milosevic, Bytyqi, Cikalleshi

KAYSERİSPOR: Doğan, Kvrzic, Uğur Demirok, Kolovetsios, Aziz Behich, Attamah, Avramovski, Lennon, Henrique, Muğdat, Luckassen