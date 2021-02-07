Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan maç öncesi Beşiktaş'a gözdağı!

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Konyaspor'da teknik direktör İsmail Kartal, maç öncesi iddialı açıklamalar yaptı. .

Kartal şu ifadeleri kullandı:

"Sezon başından beri iyi futbol oynayan bir Konyaspor vardı, iyi sonuçlar da aldık ama son maçlarda iyi oynamamıza rağmen golü atamadık, ya berabere kaldık ya kaybettik. İşin diğer tarafı gol de yemiyoruz. İyi çalışıyoruz ama şans yanımızda olmuyor.

Karakterli bir takımımız var, inşallah bugün şans yanımızda olur. Biz buraya puan yada puanlar almak için geldik. Beşiktaş dünkü derbi maçından sonra kazanmak isteyecektir, zor bir karşılaşma olacak. İnşallah biz alırız."