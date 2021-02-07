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Teknik Direktörü 'dan maç öncesi 'a gözdağı!

'in 24. haftasında 'a konuk olacak 'da teknik direktör , maç öncesi iddialı açıklamalar yaptı. Kartal, "Biz buraya puan yada puanlar almak için geldik. Beşiktaş dünkü derbi maçından sonra kazanmak isteyecektir, zor bir karşılaşma olacak. İnşallah biz alırız." dedi.

İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 18:24 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 18:36
Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan maç öncesi Beşiktaş'a gözdağı!

'in 24. haftasında 'a konuk olacak 'da teknik direktör , maç öncesi iddialı açıklamalar yaptı. .

Kartal şu ifadeleri kullandı:

"Sezon başından beri iyi futbol oynayan bir Konyaspor vardı, iyi sonuçlar da aldık ama son maçlarda iyi oynamamıza rağmen golü atamadık, ya berabere kaldık ya kaybettik. İşin diğer tarafı gol de yemiyoruz. İyi çalışıyoruz ama şans yanımızda olmuyor.

Karakterli bir takımımız var, inşallah bugün şans yanımızda olur. Biz buraya puan yada puanlar almak için geldik. Beşiktaş dünkü derbi maçından sonra kazanmak isteyecektir, zor bir karşılaşma olacak. İnşallah biz alırız."

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