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23 Ağustos 2020, Pazar
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’dan Ourega harekatı

Konyaspor’dan Ourega harekatı

, Sochaux forması giyen kanat oyuncusu için harekete geçti.

, Sochaux forması giyen kanat oyuncusu için harekete geçti. 27 yaşındaki futbolcunun menajeriyle irtibata geçen yeşil-beyazlılar, son pürüzleri gidermeye yakın. Geçen sezon 18 maçta forma giyen Ourega 2 gol atıp, 2 de asist yaptı. Konyaspor bu sezon ilk hamlesinde kaleye 'dan Sehic'i transfer etmişti.
  1. 23.8.2020
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