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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Konya’da Jevtovic müjdesi

Konya’da Jevtovic müjdesi

'un  ile geçen sezon oynadığı 33. hafta maçında sakatlanan , uygulanan testler sonrasında takımla çalışmalara başladı.

'un ile geçen sezon oynadığı 33. hafta maçında sakatlanan , uygulanan testler sonrasında takımla çalışmalara başladı. Sırp orta saha, dün sabah saatlerindeki idmanda takımla birlikte çalıştı.
  1. 17.8.2020
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