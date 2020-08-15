Konyaspor'da Ferhat Öztorun ile yollar ayrıldı
Konyaspor, 3 yıl önce Medipol Başakşehir ekibinden transfer edilen Ferhat Öztorun ile yolların ayrıldığını açıkladı.
İttifak Holding Konyaspor, Ferhat Öztorun ile yolların ayrıldığını açıkladı.
3 yıl önce Medipol Başakşehir ekibinden transfer edilen Ferhat Öztorun, yeşil-beyazlı forma altında 65 maça çıktı. Konyaspor, sezon sonu sözleşmesi sona eren tecrübeli sol bek ile sözleşme yenilemedi. Yeşil-beyazlılar sosyal medya hesabından, "Ayrılıkta sevdaya dahil. Yolun açık olsun" diyerek Ferhat Öztorun'un bulunduğu bir video paylaştı.
Öztorun, kariyerinde Galatasaray, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Orduspor, Manisaspor ve Konyaspor formaları giydi.
- 15.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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