Konyaspor'da Ferhat Öztorun ile yollar ayrıldı - Son dakika İttifak Holding Konyaspor haberleri - Fotomaç
15 Ağustos 2020, Cumartesi
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'da ile yollar ayrıldı

Konyaspor'da Ferhat Öztorun ile yollar ayrıldı

, 3 yıl önce ekibinden edilen ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İttifak Holding , ile yolların ayrıldığını açıkladı.

3 yıl önce ekibinden edilen Ferhat Öztorun, yeşil-beyazlı forma altında 65 maça çıktı. Konyaspor, sezon sonu sözleşmesi sona eren tecrübeli sol bek ile sözleşme yenilemedi. Yeşil-beyazlılar sosyal medya hesabından, "Ayrılıkta sevdaya dahil. Yolun açık olsun" diyerek Ferhat Öztorun'un bulunduğu bir video paylaştı.

Öztorun, kariyerinde , , Medipol Başakşehir, Orduspor, Manisaspor ve Konyaspor formaları giydi.

  1. 15.08.2020
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