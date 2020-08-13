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13 Ağustos 2020, Perşembe
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Konyaspor 'le 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

Konyaspor İbrahim Sehic'le 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

atağa kalkan , Erzurumspor'dan ayrılan kaleci 'i kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı kulüp, Boşnak file bekçisiyle 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

ekiplerinden , sözleşme uzattığı Uğur Demirok'un ardından kaleci 'e de imza attırdı. Yeşil-beyazlı kulüp, Erzurumspor'dan ayrılan 32 yaşındaki file bekçisiyle 2-1 yıllık sözleşme imzaladı.

İbrahim Sehic'in ismi, Süper Lig devi 'la da anılıyordu.

  1. 13.08.2020
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