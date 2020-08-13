Konyaspor İbrahim Sehic'le 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
Transferde atağa kalkan İttifak Holding Konyaspor, BŞB Erzurumspor'dan ayrılan kaleci İbrahim Sehic'i kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı kulüp, Boşnak file bekçisiyle 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, sözleşme uzattığı Uğur Demirok'un ardından kaleci İbrahim Sehic'e de imza attırdı. Yeşil-beyazlı kulüp, BŞB Erzurumspor'dan ayrılan 32 yaşındaki file bekçisiyle 2-1 yıllık sözleşme imzaladı.
İbrahim Sehic'in ismi, Süper Lig devi Beşiktaş'la da anılıyordu.
- 13.08.2020
- Ivan Marcone Trabzonspor'a! Kiralama teklifi yapıldı
- Galatasaray'ın yeni transferi idmanda! Henüz açıklanmamıştı...
- Manuel Fernandes'ten transfer açıklaması! Trabzonspor...
- Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarına yoğun ilgi
- Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Emre Nasuh kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Konyaspor İbrahim Sehic'le 2+1 yıllık sözleşme imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.