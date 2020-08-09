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09 Ağustos 2020, Pazar
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ince eleyecek!

Konya ince eleyecek!

'da yeniden başkanlığa seçilen , transferde acele etmeyeceklerini söyledi.

'da yeniden başkanlığa seçilen , transferde acele etmeyeceklerini söyledi. Takıma yarar sağlayacak isimler üzerinde duracaklarının altını çizen Kulluk, "Öncelikle elimizdeki kadroyu koruyup ardından gerekli takviyeleri yapacağız" diye konuştu.
  1. 9.8.2020
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