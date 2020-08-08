Konya’da başkan Kulluk

Konyaspor'un tek listeyle gidilen olağan genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Hilmi Kulluk, "Bu takım Konya'mızın, bizim tekelimizde değil. El birliği ile yapalım. Proje üretelim, reklam verelim, loca satalım. Herkese kapımız açık. Konya'dan tek istediğim şu; hep beraber birleşelim, aklın yolu bir, en iyi yere çıkalım" diye konuştu.