Konya’da başkan Kulluk
Konyaspor'un tek listeyle gidilen olağan genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Hilmi Kulluk, "Bu takım Konya'mızın, bizim tekelimizde değil. El birliği ile yapalım. Proje üretelim, reklam verelim, loca satalım. Herkese kapımız açık. Konya'dan tek istediğim şu; hep beraber birleşelim, aklın yolu bir, en iyi yere çıkalım" diye konuştu.
Konyaspor'un tek listeyle gidilen olağan genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Hilmi Kulluk, "Bu takım Konya'mızın, bizim tekelimizde değil. El birliği ile yapalım. Proje üretelim, reklam verelim, loca satalım. Herkese kapımız açık. Konya'dan tek istediğim şu; hep beraber birleşelim, aklın yolu bir, en iyi yere çıkalım" diye konuştu.
- 8.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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