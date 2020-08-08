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08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Konya’da başkan Kulluk

Konya’da başkan Kulluk

'un tek listeyle gidilen olağan genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen , "Bu takım Konya'mızın, bizim tekelimizde değil. El birliği ile yapalım. Proje üretelim, reklam verelim, loca satalım. Herkese kapımız açık. Konya'dan tek istediğim şu; hep beraber birleşelim, aklın yolu bir, en iyi yere çıkalım" diye konuştu.

'un tek listeyle gidilen olağan genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen , "Bu takım Konya'mızın, bizim tekelimizde değil. El birliği ile yapalım. Proje üretelim, reklam verelim, loca satalım. Herkese kapımız açık. Konya'dan tek istediğim şu; hep beraber birleşelim, aklın yolu bir, en iyi yere çıkalım" diye konuştu.

  1. 8.8.2020
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