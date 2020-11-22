Haberler Kasımpaşa Konyaspor Kasımpaşa: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

: (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 9. haftasında sahasında 'yı konuk etti. Konya . Stadyumu'nda oynanan ve BeIN Sports 1'den canlı yayınlanan mücadele ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi. 'un golllerini ve atarken, Kasımpaşa'nın golü 'dan geldi. İşte mücadeleyle ilgili tüm detaylar ve özet

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 16:00 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 18:11
Konyaspor Kasımpaşa: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de heyecan - maçıyla devam etti. 9. hafta maçında mücadele veren iki takımın karşılaşması Konya . Stadyumu'nda oynandı. Mücadeleye iyi başlayan taraf konuk ekip Kasımpaşa oldu. Lacivert-beyazlılar 17. dakikada 'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda daha derli toplu bir görüntü çizen aradığı golü çabuk buldu. 48. dakikada skoru 1-1 eşitliğe taşıdı.

SON SÖZÜ MUSA ÇAĞIRAN SÖYLEDİ!
Karşılaşmanın son anlarına 1-1 eşitlikle girilirken, Konyaspor'da 89. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi. Müsabakada başka gol olmadı ve ev sahibi ekip çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla 1 maçı eksik Konyaspor'un puanı 12 olurken, Kasımpaşa 11 puanda kaldı.


Konyaspor gelecek hafta ile deplasmanda karşılaşacak. Kasımpaşa ise sahasında 'ni konuk edecek.

BİZE ULAŞIN