Konyaspor Kasımpaşa: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de heyecan Konyaspor - Kasımpaşa maçıyla devam etti. 9. hafta maçında mücadele veren iki takımın karşılaşması Konya BB. Stadyumu'nda oynandı. Mücadeleye iyi başlayan taraf konuk ekip Kasımpaşa oldu. Lacivert-beyazlılar 17. dakikada Aytaç Kara'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı İstanbul ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda daha derli toplu bir görüntü çizen Konyaspor aradığı golü çabuk buldu. 48. dakikada Nejc Skubic skoru 1-1 eşitliğe taşıdı.

SON SÖZÜ MUSA ÇAĞIRAN SÖYLEDİ!

Karşılaşmanın son anlarına 1-1 eşitlikle girilirken, Konyaspor'da Musa Çağıran 89. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi. Müsabakada başka gol olmadı ve ev sahibi ekip çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla 1 maçı eksik Konyaspor'un puanı 12 olurken, Kasımpaşa 11 puanda kaldı.



Konyaspor gelecek hafta Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Kasımpaşa ise sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.