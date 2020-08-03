Genel Kurul öncesi Konyaspor'dan flaş açıklama! "Aday yok"

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Olağanüstü Genel Kurul öncesi flaş bir açıklamada bulundu.

YEŞİL-BEYAZLI KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE

Bilindiği üzere Olağan Genel Kurulumuz 7 Ağustos 2020 cuma günü yapılacaktır. Genel kurula sayılı günler kala adaylarla ilgili herhangi bir gelişme olmaması haklı olarak hem camiamızı hem de bizleri ziyadesiyle üzmektedir.

Açıkçası bu durum kulübümüz açısından büyük sıkıntıları da beraberinde getirecektir.

Yeni sezon bilindiği üzere 12 Eylülde başlayacak. Her şeyden önce yoğun ve sıkışık geçecek maç takvimi için iyi bir kamp dönemi geçirilmesi gerekiyor. Bununla birlikte sözleşmesi sona eren futbolculardan devam etmesi istenenlerle bir an önce görüşülmesi öncelikle ele alınması gereken konuların başında gelmektedir.

Diğer taraftan, kamp planlaması, yeni sezon formaları, antrenman malzemeleri, yeni transferlerle ilgili görüşmeler, pilot takımımız 1922 Konyasporun akıbeti, mali sorumlulukların devri ile idari tabloların anlatımı, analiz dosyaları, amatör branşların durumu, yeni vergi sistemiyle ilgili konular gibi bir çok önemli detayı kulübümüzün geleceği açısından çıkacak adaylara anlatabilmeyi ve her türlü konuda yardımcı olabilmeyi, bir süredir hizmetkarı olduğumuz kulübümüzün geleceği adına büyük bir sorumluluk olarak görüyoruz.

Konyasporda görev almak bu şehir için bir şeyler yapmak büyük bir şereftir. Allah bize bu şerefi nasip etti. Sonrasında ise camiamızdan gelen 'istifa talepleri' doğrultusunda yönetim kurulu olarak bir karar verdik ve bu kararı kamuoyu ile paylaştık.

Genel kurula çok az bir süre kala, konunun ne kadar önemli ve hassas olduğunu bir kez daha hatırlatma ihtiyacı duyuyoruz.

Biz yönetimdeyken saha sonuçları kötü olduğu dönemlerde ortaya çıkanların, asıl şimdi görevden kaçmaması ve şehir adına sorumluluk alması gerekiyor. Konyaspor'a hizmet bu şehre hizmettir ve bu hizmetten kesinlikle kaçınılmamalıdır.

Ancak yaptığımız açıklamanın üzerinden bir hafta geçmesine rağmen hala adayların olmaması ya da ortaya çıkmaması, herkesin köşesine çekilip bu göreve talip olmak yerine, görev verilmesini beklemesi, süreci giderek çok daha zora sokmaktadır.

Zaman aleyhimize işlemektedir. Konyaspor'umuzu gerçekten seviyorsak, kişisel hırs ve beklentilerden arınıp bu durumu en kısa sürede değiştirmek ve kulübümüzün geleceğini düşünmek zorundayız.

Bu vesileyle bir kez daha açık çağrımızı yineliyoruz. Genel kuruldan önce başkan adaylarımıza tüm detaylarıyla istedikleri her türlü bilgilendirmeyi yapmaya hazırız. Bu bilgilendirmeler yeni sezon hazırlıkları için adaylara büyük kolaylık sağlayacağı gibi, Konyasporumuzun sezona çok daha hazır bir şekilde girmesi için de son derece önemli olacaktır.

Camiamız bilmeli ki; Konyaspor'da artık kusursuz işleyen kurumsal yapı ve sistem oluşturulmuştur. Kimse kaos ortamı beklemesin. Buna asla izin vermeyiz. Yönetimimiz genel kurula kadar görevinin başındadır. Bu kulüp Allah'ın izniyle yakın gelecekte Süper Lige her anlamda damgasını vuracak güce sahip olacaktır. Camiamız rahat olsun. Konyaspor'umuz hiçbir zaman sahipsiz kalmadı bundan sonra da sahipsiz kalmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla...