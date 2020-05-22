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22 Mayıs 2020, Cuma
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Miya korkuttu

Miya korkuttu

'da son idmanlara katılmayan 'nın durumu endişelendirmişti. Uzun süren sakatlıktan çıkan Ugandalı on numaranın, zorlanmaya bağlı olarak hissettiği bildirildi.

'da son idmanlara katılmayan 'nın durumu endişelendirmişti. Uzun süren sakatlıktan çıkan Ugandalı on numaranın, zorlanmaya bağlı olarak hissettiği bildirildi. 22 yaşındaki oyuncunun, durumunun iyi olduğu ifade edildi.
  1. 22.5.2020
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