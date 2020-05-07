‘Tatmin edici yol bulunsun’ - Son dakika İttifak Holding Konyaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika İttifak Holding Konyaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika İttifak Holding Konyaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika İttifak Holding Konyaspor haberleri - Fotomaç
07 Mayıs 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İttifak Holding Konyaspor ‘Tatmin edici yol bulunsun’

‘Tatmin edici yol bulunsun’

‘Tatmin edici yol bulunsun’

kararın teknik heyetler, futbolcular, sağlık ekipleri, malzemeciler ve diğer emekçiler tarafından verilmesi gerektiğini ifade etti.

kararın teknik heyetler, futbolcular, sağlık ekipleri, malzemeciler ve diğer emekçiler tarafından verilmesi gerektiğini ifade etti. Futbola Dönüş Protokolü'nün uygulanması noktasında tereddütleri olduğunu aktaran yeşil-beyazlılar, "Maçlar oynanacaksa ailesi için tatmin edici bir çözüm yolu mutlaka bulunmalı" açıklamasını yaptı.

  1. 7.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Tatmin edici yol bulunsun’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA