‘Tatmin edici yol bulunsun’
Konyaspor kararın teknik heyetler, futbolcular, sağlık ekipleri, malzemeciler ve diğer emekçiler tarafından verilmesi gerektiğini ifade etti.
Konyaspor kararın teknik heyetler, futbolcular, sağlık ekipleri, malzemeciler ve diğer emekçiler tarafından verilmesi gerektiğini ifade etti. Futbola Dönüş Protokolü'nün uygulanması noktasında tereddütleri olduğunu aktaran yeşil-beyazlılar, "Maçlar oynanacaksa futbol ailesi için tatmin edici bir çözüm yolu mutlaka bulunmalı" açıklamasını yaptı.
- 7.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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