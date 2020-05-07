‘Tatmin edici yol bulunsun’

Konyaspor kararın teknik heyetler, futbolcular, sağlık ekipleri, malzemeciler ve diğer emekçiler tarafından verilmesi gerektiğini ifade etti. Futbola Dönüş Protokolü'nün uygulanması noktasında tereddütleri olduğunu aktaran yeşil-beyazlılar, "Maçlar oynanacaksa futbol ailesi için tatmin edici bir çözüm yolu mutlaka bulunmalı" açıklamasını yaptı.