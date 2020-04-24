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24 Nisan 2020, Cuma
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’dan 23 Nisan jesti

Konya’dan 23 Nisan jesti

, ve 'nı sağlık personellerinin çocuklarıyla birlikte hazırladıkları kliple kutladı.

, ve 'nı sağlık personellerinin çocuklarıyla birlikte hazırladıkları kliple kutladı. Ailelerine olan özlemlerini dile getiren çocuklar, vatandaşlara da koronavirüs mücadelesi boyunca evde kalmaları çağrısında bulundu.
  1. 24.4.2020
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