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19 Nisan 2020, Pazar
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Seydi Konya’ya göz kırptı

Seydi Konya’ya göz kırptı

1922 'un genç stoperi , Konya teknik heyetinin dikkatini çekti. Altınordu çıkışlı olan 22 yaşındaki savunmacının bir süre takip edileceği ve performansa göre Konya A Takımı'na kazandırılacağı ifade edildi.

1922 'un genç stoperi , Konya teknik heyetinin dikkatini çekti. Altınordu çıkışlı olan 22 yaşındaki savunmacının bir süre takip edileceği ve performansa göre Konya A Takımı'na kazandırılacağı ifade edildi. Bu sezon 28 maça çıkan 1.90'lık stoper, 2 kez ağları sarstı.
  1. 19.4.2020
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