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18 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler İttifak Holding Konyaspor 5-6 hafta sürecek

hafta sürecek

5-6 hafta sürecek

, futbolcuların haftada belli bir yeterliliğe geleceğini söyledi.

Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, futbolcuların haftada belli bir yeterliliğe geleceğini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Şu anda sezon bitti. Sezon başı gibi düşünün. 5-6 haftada belli bir yeterliliğe gelir futbolcular. Hazırlık maçı nasıl olacak. Fiziği geçtim. Psikoloji konusu ne olacak. Kaldırımda biri karşıdan gelse yolunuzu değiştiriyorsunuz. Bu durumu atlatmak gerçekten zor. Devamlı süren bir durum var" ifadelerini kullandı.
  1. 18.4.2020
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