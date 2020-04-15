Planlarını yapıyor

Konyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz, lige verilen arada farklı liglerde birçok oyuncuyu izliyor. Bir yandan takımın mevcut durumunu takip eden Korkmaz, diğer yandan da transferlerin planını yapıyor. Sözleşmesinde 1 yıl opsiyon bulunan tecrübeli hocanın, bu isimlerle ilgili yönetime detaylı bir rapor sunacağı ifade edildi.