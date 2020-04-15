Planlarını yapıyor
Konyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz, lige verilen arada farklı liglerde birçok oyuncuyu izliyor.
Konyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz, lige verilen arada farklı liglerde birçok oyuncuyu izliyor. Bir yandan takımın mevcut durumunu takip eden Korkmaz, diğer yandan da transferlerin planını yapıyor. Sözleşmesinde 1 yıl opsiyon bulunan tecrübeli hocanın, bu isimlerle ilgili yönetime detaylı bir rapor sunacağı ifade edildi.
- 15.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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