İki haftalık süreç çok önemli - Son dakika İttifak Holding Konyaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika İttifak Holding Konyaspor haberleri - Fotomaç
14 Nisan 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İttifak Holding Konyaspor İki haftalık süreç çok önemli

İki haftalık süreç çok önemli

İki haftalık süreç çok önemli

'un tecrübeli stoperi , salgın sürecinde önümüzdeki iki haftanın çok önemli olduğunu vurguladı.

'un tecrübeli stoperi , salgın sürecinde önümüzdeki iki haftanın çok önemli olduğunu vurguladı. Demirok, "Herkesi, bütün 'yi, evde kalmaya çağırıyorum. Bu iki haftalık süreç önemli. En çabuk şekilde atlatacağımızı umuyorum. En önemlisi de bütün sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
  1. 14.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İki haftalık süreç çok önemli haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA