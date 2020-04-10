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10 Nisan 2020, Cuma
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’nun açıklamaları önemli

Bilim Kurulu’nun açıklamaları önemli

, liglerin tekrar başlaması için kararının önemine vurgu yaptı.

Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, liglerin tekrar başlaması için kararının önemine vurgu yaptı. Korkmaz, "Ligin başlaması için Bilim Kurulu'nun kararı çok önemli. Onların söylemlerine göre hareket etmemiz lazım. Virüsü onlar takip ediyor ancak net bir söylem yok. Oradan gelecek bilgilere göre hareket edeceğiz" yorumunu yaptı.
  1. 10.4.2020
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