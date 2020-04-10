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10 Nisan 2020, Cuma
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Sabret Türkiyem

Sabret Türkiyem

yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı evde kal çağrısı içeren yayımladı. Kulübün üzerinden, "" ve "" başlıklı etiketlerle yaptığı paylaşımda, . Mevlana'nın "Ümitsizlikten sonra nice ümitler, karanlıkların sonunda nice güneşler var" sözleri kullanıldı.

Konyaspor Kulübü, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı evde kal çağrısı içeren yayımladı. Kulübün üzerinden, "" ve "" başlıklı etiketlerle yaptığı paylaşımda, . Mevlana'nın "Ümitsizlikten sonra nice ümitler, karanlıkların sonunda nice güneşler var" sözleri kullanıldı. Filmin son sahnesinde, "O güzel günlere kadar evde kal. Özlediğimiz sesleri yeniden duyabilmek için, sevdiklerin için, kendin için, şehrin ve ülken için... . Elbet #YenidenBuluşacağız" ifadeleri kullanıldı. Yeşil-beyazlıların "YenidenBuluşacağız" ve "SabretTürkiyem" etiketleriyle paylaştığı kısa film, sosyal medyada kısa sürede çok sayıda beğeni topladı.
  1. 10.4.2020
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