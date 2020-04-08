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08 Nisan 2020, Çarşamba
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Konyaspor’da testler negatif

Konyaspor’da testler negatif

, tüm takıma yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığını belirterek müjdeyi verdi.

, tüm takıma yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığını belirterek müjdeyi verdi. Tecrübeli hoca, "2 hafta önce yapılan testlerin tamamı negatif çıktı. Şu anda herkes evinde çalışıyor. Hiçbir sıkıntı yok" diye konuştu. 'nin açıklamalarını beklediklerini kaydeden Korkmaz, salgının bir önce bitmesini temenni ederek sözlerini tamamladı.
  1. 8.4.2020
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