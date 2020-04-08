Alper Uludağ: Liglerin devam etmesini isterim
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'un tecrübeli oyuncusu Alper Uludağ A Spor'un sorularını yanıtladı. 29 yaşındaki yıldız isim karantina sürecini anlattı. Uludağ, "Takım olarak hep birlikte idman yapmak istiyoruz. Bu durumun bir an önce bitmesini istiyoruz. Ortalık düzeldikten sonra bende liglerin devam etmesini isterim. Tabi buna büyüklerimiz karar verir." ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe'den Tolgay Arslan'a şok mesaj! Transfer...
- Rıdvan Dilmen'den olay yorum! "Bu kararı TFF değil UEFA aldı"
- Büyük tehlike! Corona virüsü salgını ile 50 bin kişi...
- Galatasaray'ın yıldız transferine corona virüsü engeli!
- Süper Lig ekiplerinden Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek
- Trabzonspor aradığı yıldızı Brezilya'da buldu!
- Sabri Sarıoğlu 3. kez baba olacak! Yağmur Sarıoğlu müjdeyi verdi "Evet hamileyim"
- 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı geldi! Hangi futbolcular bu yasaktan etkileniyor?
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.