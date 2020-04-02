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02 Nisan 2020, Perşembe
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Bilime danışılmalı

Bilime danışılmalı

İttifak , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen 'in yeniden başlayacağı tarihle ilgili bilim insanlarının görüşünün alınması gerektiğini söyledi.

İttifak , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen 'in yeniden başlayacağı tarihle ilgili bilim insanlarının görüşünün alınması gerektiğini söyledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ailece kurallara uymaya çalıştıklarını belirten Korkmaz, mevcut durumda futbolla ilgili bir şey yapamadıklarını söyledi. Korkmaz, "Sadece oyuncuların verdiğimiz programa uyup uymadığına bakıyoruz" derken, maçların oynanıp oynanmayacağı ile ilgili bilim kuruluna başvurulması gerektiğini kaydetti.
  1. 2.4.2020
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