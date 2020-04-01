Bülent Korkmaz: Futbol sadece fizikle oynanmıyor
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) nedeniyle ara verilen Süper Lig'in yeniden başlayacağı tarihle ilgili bilim insanlarının görüşünün alınması gerektiğini söyledi.
Bülent Korkmaz, yaptığı açıklamada, corona virüsü tedbirleri kapsamında ailece kurallara uymaya çalıştıklarını belirtti.
Sağlık çalışanlarına büyük saygı duyduğunu anlatan Korkmaz, "Sağlık birimlerinde çalışan herkese şükran borçluyuz. Evimizde kendimizi koruma altın alırken onlar bu virüs ile mücadele eden hastalara yardımcı oluyor. Onların kıymeti şimdi daha çok anlaşılıyor. Bilim adamlarının, profesörlerin, doktorların ve hemşirelerin ne kadar önemli olduğu görülüyor. Onlara büyük bir saygı besliyorum." diye konuştu.
Mevcut durumda futbolla ilgili bir şey yapamadıklarını aktaran tecrübeli teknik adam, "Sadece oyuncuların verdiğimiz antrenman metotlarına uyup uymadığını kontrol ediyoruz. Onlarla iletişim halindeyiz. Şu an için yapılacak bir şey yok. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in 2 veya 3 Nisan'da bir açıklama yapacağı söylendi. Şu anda onu bekliyoruz. Elimizden beklemekten başka da bir şey gelmiyor." ifadelerini kullandı.
"İnsanlar futbol oynatmaya neden bu kadar meraklı anlamış değilim." diyen Korkmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İnsanların sağlığı ve hayatı söz konusu. Bir tarih dile getirmek benim açımdan doğru değil. Bu sürecin ne kadar devam edeceğini bilemiyoruz, önümüzü göremiyoruz. Böyle bir durumda tahminde bulunmamamız lazım. Önce bu süreci atlatmalıyız. İnşallah her anlamda en az kayıpla atlatırız. Sağlık Bakanlığının kurduğu Bilim Kurulunun kararıyla yolumuza devam edeceğiz. TFF Sağlık Kurulu, Bilim Kurulu ile konuşup konuşmadığıyla ilgili bir bilgimiz yok. Biz, hiçbir şey bilmiyoruz. Herkes bir şeyler söylüyor, tarih veriyor. Bence bilim adamlarının ne dediğine bakmalıyız."
"FUTBOL SADECE FİZİKSEL YETERLİLİKLE OYNANMIYOR"
Bülent Korkmaz, futbolda fiziksel yeterlilikten öte zihinsel yeterliliğin önemli olduğunu söyledi.
Futbolcularından Robert Mak'ın corona virüsü nedeniyle sözleşmesini karşılıklı olarak feshederek ülkesine döndüğünü dile getiren Korkmaz, şunları kaydetti:
"Oyuncuların fiziksel yeterliliği vardır. Fiziksel yeterliliği halledersiniz ama asıl önemlisi psikolojinin ne olacağı. İnsanlarda endişe ve korku var. İşin psikolojik yönünü nasıl halledeceğiz? Fiziksel yönünü halledersiniz ama futbol sadece fiziksel yeterlilikle oynanmıyor. Zihinsel yeterlilik de önemli. Futbolcuya eski isteğini, arzusunu, fedakarlığını, tutkusunu tekrar getirmemiz lazım. İşin en zor kısmı bu. Herkes evde kalıyor ama evdeki antrenmanın bir geçerliliği yok. Evde anca benim yaşıma gelen bir insan sağlıklı yaşam antrenmanı yapar. Futbol sahada oynanıyor. Oyuncunun topun peşinde olması lazım. Şu an için o imkanlar yok. UEFA'nın ne diyeceği de önemli. Bence bundan sonra yapılması gereken futbolu sahada icra eden oyuncu, hakem, teknik direktör, masör, doktor, fizyoterapiste sormak. Psikolojik anlamda yeterliliğe sahip olmamız lazım."
Bülent Korkmaz, ligin kaldığı yerden devam etmesi, play-off oynanması ve ligden düşmenin olmaması gibi önerilerle ilgili, "UEFA ve Bilim Kurulunun vereceği kararlar önemli. Bu işi bilenlerin ne dediğine baktıktan sonra yorum yapabilirim. Yorum yapanların da bu insanlar bir şey söyledikten sonra görüşü olmalı. Herkesin bir fikri var. Bunlara saygı duyma ve hepsinden bir şeyler çıkarmak lazım. Hiç kimsenin 'Bu yanlıştır' veya 'Bu doğrudur' diye birbirini eleştirmemesi gerek. Mühim olan bu gibi durumlarda ortak paydada buluşmak." diyerek sözlerini tamamladı.
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