Bülent Korkmaz: Bu kararı nasıl aldılar bilmiyorum
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Korkmaz, TFF'nin liglerin Haziran ayı başında oynanabileceğini duyurmasına ilişkin, "Bu kararı nasıl aldılar bilmiyorum. Sağlık Bakanlığı'nın oluşturduğu Bilim Kurulu bu kararı vermesi lazım" ifadelerini kullandı.
Bülent Korkmaz'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde:
"Fiziksel yeterliliği evet halledebilirsin ama zihinsel olarak, psikolojik olarak sadece sporcuların değil, tüm halkın nasıl bir durumda olduğunu herkes biliyor."
"Bir yere çıkarken, insanlardan uzak yürüyorsunuz. Eve geldiğiniz zaman hemen dezenfekte olmaya çalışıyorsunuz. Bu psikolojiyi nasıl çözecekler ben hala onu anlamış değilim. Yani nereye kadar eski özveri, istek, arzu, oyuncunun oyuna bakışı nasıl olacak ve nasıl çözeceklerini biri bana açıklarsa çok sevinirim."
"Herkes fiziksel yeterlilik üzerinden gidiyor. Fiziksel yeterlilik tamam da psikolojisini nasıl halledeceğiz? En önemlisi bu."
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Corona virüsüne yakalanan sporcular anlattı! Corona virüsü nelere sebep oluyor?
- Ozan Kabak en değerliler listesinde! 1 Türk daha var...
- İşte dünyanın en çok kazanan futbolcuları! Büyük sürpriz...
- EURO 2020'nin ertelenmesini talep ettiler! UEFA...
- Galatasaray'da büyük kriz! Babel, Diagne ve...
- Tozu dumana katıp geceyi salladı! Fenerbahçe...
- Corona virüsü futbolcuların bonservislerini de düşürdü! İşte o isimler...
- İşte Galatasaray'ın 2020-2021 sezonu iç saha ve deplasman formaları...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.