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14 Mart 2020, Cumartesi
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taraftarı 'ın hayaline korona virüs engeli

Konyaspor taraftarı Muhammet Ayaz'ın hayaline korona virüs engeli

Elazığlı depremzede 7 yaşındaki ve ailesi, - maçını tribünden takip edecekti fakat korona virüs salgını nedeniyle alınan seyircisiz oynama kararının ardından stat ve 'yı gezdikten sonra şehirden ayrıldı.

'da meydana gelen depremin ardından ailesi ile birlikte çadırda yaşamaya başlayan (7), AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık'ın ziyaretinde kazağı ile dikkat çekmişti. Ziyaret fotoğrafının paylaşılmasının ardından Konyaspor taraftarı olduğu öğrenilen Muhammet, Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın davetiyle 'ya geldi.

Bugün oynanacak Konyaspor - maçını izlemeyi hayal eden Muhammet ve ailesi, futbol müsabakalarının seyircisiz olarak oynanması kararından ardından Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nı ve Konya'yı gezerek şehirden ayrıldı.

Başkan Altay ise sosyal medya hesabından, Muhammet Ayaz'ın stadyumda çektirdiği hatıra fotoğrafını paylaşarak, "Elazığ'dan Konyasporlu Ayaz'ı hatırladınız mı? Ayaz misafirimiz ama akşam kararı gereği maçımızı izleyemeyecek. Ayaz'ın tüm Konyasporlulara selamını iletiyorum" diye duyurdu.

  1. 14.03.2020
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