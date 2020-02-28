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28 Şubat 2020, Cuma
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hasrete son vermek istiyor

İttifak Holding Konyaspor hasrete son vermek istiyor

, 'de 8 maçtır devam eden iç sahada kazanamama serisini önünde noktalamayı hedefliyor. Taraftarı önünde son olarak, 2019 tarihinde Hes Kablo ile oynadığı 6. hafta karşılaşmasını 2-1'lik skorla kazanan yeşil-beyazlılar, ardından sahasında bir daha 3 puan elde edemedi.

İç sahadaki son 8 lig maçında 5 yenilgi ve 3 beraberlik alan Konyaspor, rakip ağları sadece 2 kez havalandırabilirken, kalesinde 11 gole engel olamadı.

Konya ekibi, ligin başından itibaren sahasında oynadığı 11 karşılaşmada ise 1 galibiyet ile 5'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

153 GÜN SONRA SAHASINDA KAZANMA PEŞİNDE

, önünde galip gelerek 153 gün sonra sahasında 3 puan alma peşinde.

İç sahada kazandığı son maç olan müsabakasını 2019 tarihinde oynayan yeşil-beyazlılar, aradan geçen 8 karşılaşma ve 153 günün ardından yarın Kasımpaşa mücadelesinde galip gelmek için ter dökecek.

Konyaspor, taraftarı önündeki son 8 lig maçında, BtcTurk (0-2), (1-1), (0-1), Gaziantep FK (0-0), (0-1), (0-3), Yukatel Denizlispor (0-0) ve 'ye (1-3) karşı kazanamadı.

Ligin 24. haftasına 21 puanla 15. sırada giren İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa'yı yenerek orta sıralara yükselmeye de çalışacak.

GÜNBAŞ: "KASIMPAŞA MAÇIYLA YÜKSELİŞE GEÇECEĞİZ"
Konyaspor Kulübü Genel Sekreteri Mehmet Günbaş, yaptığı açıklamada, geçmiş haftalarda özellikle iç sahada galibiyet ve gol sıkıntısı yaşadıklarını hatırlattı.

Önlerindeki Kasımpaşa maçında bu kötü gidişi noktalamak istediklerini ifade eden Günbaş, "Geçtiğimiz haftalarda maalesef bazen şanssızlık bazen de bireysel hatalardan puanlar kaybettik." diye konuştu.

Taraftarların bu zorlu dönemde takımı desteklemeye devam etmesini isteyen Günbaş, şunları kaydetti:

"Kasımpaşa maçıyla inşallah bir çıkış yakalayacağız. Bu çıkışla birlikte hedeflediğimiz, arzuladığımız yere doğru hızla ilerleyeceğiz. Taraftarlarımız rahat olsun. Bundan sonra inşallah galibiyet serisine başlamak istiyoruz. Önümüzde önemli bir karşılaşma var. Bütün taraftarlarımızı stada bekliyoruz. Bu haftadan itibaren umduğumuz ve hedeflediğimiz puanları almaya başlayacağız. Takımımız iyi bir ivme kazandı. Daha iyi oynuyoruz. Artık gol atıyoruz ve pozisyonlara daha fazla girmeye başladık. Bülent (Korkmaz) hocamızla ilk galibiyetimizi bu hafta inşallah Kasımpaşa maçında alacağız. Bundan sonra da iyi bir çıkış yakalayacağımızı umuyoruz."

  1. 28.02.2020
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