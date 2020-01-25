Konya'da Aatıf sesleri!
Ligin ikinci yarısına A.Gücü, galibiyetiyle başlayan Konyaspor, transferde atağa kalktı. Yeşil-beyazlılar, Antalyaspor forması giyen Aatif Chahechouhe'yu takibe aldı.
Kadro dışı kalan oyuncuyla temasa geçen yeşil-beyazlı yönetim, olumlu yanıt aldı. Aykut Kocaman'ın da F.Bahçe'den eski öğrencisi olan 33 yaşındaki oyuncu için 'alınsın' raporu verdiği öğrenildi. Hücum hattının her yerinde görev alan Aatif, bu sezon 17 maçta yalnızca 1 gol kaydetti. Antalyaspor'un yıllık 900 bin euro kazanan Faslı oyuncuyu elden çıkartmak istediği bilinirken; tarafların kısa sürede anlaşması bekleniyor.
- 25.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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