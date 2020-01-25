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25 Ocak 2020, Cumartesi
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'da Aatıf sesleri!

Konya'da Aatıf sesleri!

Ligin ikinci yarısına A.Gücü, galibiyetiyle başlayan , transferde atağa kalktı. Yeşil-beyazlılar, forması giyen 'yu takibe aldı.

Kadro dışı kalan oyuncuyla temasa geçen yeşil-beyazlı yönetim, olumlu yanıt aldı. 'ın da F.Bahçe'den eski öğrencisi olan 33 yaşındaki oyuncu için 'alınsın' raporu verdiği öğrenildi. Hücum hattının her yerinde görev alan Aatif, bu sezon 17 maçta yalnızca 1 gol kaydetti. 'un yıllık 900 bin euro kazanan Faslı oyuncuyu elden çıkartmak istediği bilinirken; tarafların kısa sürede anlaşması bekleniyor.

  1. 25.1.2020
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