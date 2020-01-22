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22 Ocak 2020, Çarşamba
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'da maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

İttifak Holding , 'in 19. haftasında 26 Ocak Pazar günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla başladı.

Daha sonra sahada koşu ve çabukluk hareketleriyle devam eden idmanda futbolcular tempolu koşu çalışması yaptı.

Yeşil-beyazlı ekip, 10'a 10 ve 5'e 5 oyunlarla antrenmanı tamamladı.

Öte yandan, Riad Bajic'in saha çalışmasına katılmadığı antrenmanda, Deni Milosevic ve Ferhat Öztorun ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

  1. 22.01.2020
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