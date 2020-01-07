MAÇ SONUCU Konyaspor 2-1 Altınordu - Son dakika İttifak Holding Konyaspor haberleri - Fotomaç
07 Ocak 2020, Salı
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MAÇ SONUCU Konyaspor 2-1 Altınordu

MAÇ SONUCU Konyaspor 2-1 Altınordu

'da sürdüren takımlarından , hazırlık karşılaşmasında 1. Lig ekiplerinden Altınordu'yu 2-1 yendi.

İkinci yarı hazırlıklarını 'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren , kamp yaptığı otelin sahasında Altınordu ile karşı karşıya geldi.

Yeşil-beyazlı ekip, karşılaşmaya , Opanasenko, , Uğur Demirok, Zuta, Hadziahmetovic, Volkan Fındıklı, Ali Karakaya, Shengelia, Miya ve Bajic ilk 11'i ile çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, İttifak Holding Konyaspor'dan Shengelia'nın 14. dakikada ve Altonordu'dan Ali 'ın 18. dakikada attığı gollerle 1-1 sona erdi.

Konya ekibi, Daci'nin 70. dakikada attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Yeşil-beyazlı ekip, Antalya kampındaki ikinci maçını 9 Ocak Perşembe günü bir başka 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile oynayacak.

  1. 07.01.2020
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