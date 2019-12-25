Konyaspor Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında 29 Aralık Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.
Antrenmana, dün ameliyat edilen Ferhat Öztorun ile tedavileri süren Ali Turan, Serkan Kırıntılı, Ozan Can Oruç ve Yevhen Opanasenko katılmadı.
- 26.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
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Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Beşiktaş'ta 4 oyuncu için bilet hazır! İşte o isimler...
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Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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