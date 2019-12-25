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25 Aralık 2019, Çarşamba
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maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

İttifak Holding , 'in 17. haftasında 29 Aralık Pazar günü Aytemiz 'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana, dün ameliyat edilen Ferhat Öztorun ile tedavileri süren , , Ozan Can Oruç ve Yevhen Opanasenko katılmadı.

  1. 26.12.2019
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