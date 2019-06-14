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14 Haziran 2019, Cuma
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Sıra Aatıf Chahechouhe'da

Sıra Aatıf Chahechouhe'da

Udinese’den Bajic’i kiralayan yeşil-beyazlılar, F.Bahçe’yle sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki hücum oyuncusunun transferinde sona geldi.

Gelecek sezon Avrupa kupalarını hedefleyen , transferde gözünü kararttı... Udinese'nin forveti Rijad Bajic'i kadrosuna katan yeşil-beyazlılar, Aatıf Chahechouhe'yu da bitirme noktasına getirdi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında forması giyen ve 'yle sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki Faslı hücum oyuncusuyla pazarlıkların son aşamaya geldiği öğrenildi.

KOCAMAN GÖRÜŞTÜ
'ın 2017-18'de F.Bahçe'deki vazgeçilmezlerinden olan tecrübeli oyuncuyla özel olarak görüştüğü ifade edildi. Tecrübeli hocanın teklifini geri çevirmeyen Aatıf'ın, son görüşmelerin ardından imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor. 2013-14'te 17 golle 'de krallık tahtına oturan Faslı yıldız, ardından gittiği F.Bahçe'de 70 maçta 14 gol attı. Geçen sezon ise 12 karşılaşmada 3 gol kaydetti.

  1. 14.6.2019
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