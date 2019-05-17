Aykut Kocaman'dan itiraf
17 Mayıs 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Atiker Konyaspor Haberleri Aykut Kocaman'dan itiraf

'dan itiraf

Aykut Kocaman'dan itiraf

Teknik Direktörü , maçında iki takımın da kendi oyununu kabul ettirmeye çalıştığı bir mücadele olduğunu söyledi. Aykut Kocaman, 'Kasımpaşa daha fazla pozisyona giren taraftı' diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında , deplasmanda karşı karşıya geldiği ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Atiker Konyaspor Teknik Direktörü basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kasımpaşa'da Mustafa Denizli'nin ayrılmasıyla oyuncuların gerçekleşen değişiklikten dolayı yüksek bir enerji gösterdiğini vurgulayan Kocaman, "Maç öncesi çok tecrübeli bir antrenör Mustafa Denizli ayrıldı. Her takımda olduğu gibi oyuncular da olan değişiklikten dolayı enerji artışı olma ihtimali vardı. Bugünkü maçta da Kasımpaşa'nın son dönemdeki sıkıntılı periyodunu enerji artışıyla sona erme ihtimali gözüküyordu. Sezon sonuna gelinirken Kasımpaşa'nın sıralamadaki rahatlığı sebebiyle onlar için biraz itibar maçı gibi gözüküyordu. Kafamızda 6. sıradaki yerimizi korumak, son haftaya kazanarak girmek ve diğer taraftan da üzerimizdeki Malatyaspor'u acaba kazanırsak yakalar mıyız düşüncesi vardı. Dolayısıyla iki takım için de açık, kendi oyunlarını kabul ettirmeye çalıştıkları bir oyun oldu" şeklinde konuştu.

"Kasımpaşa daha fazla pozisyona giren taraftı"
Kocaman, lacivert-beyazlı ekibin oyunun genelinde daha fazla pozisyona giren taraf olduğunu ifade ederek, "İki takımın oyun tarzından topun bizde olma ihtimali gözüküyordu. 10 - 15 dakika yüksek enerjiyle başladılar. Bu dönemi geçirdikten sonra kendi oyunumuzu yansıttık. Oyunun kontrolünü ele aldık. Bireysel toplarla, zaman zaman savunma arkasına atılan toplarla gelmeye çalıştılar. Öne geçtik geçtikten sonra kendi oyunumuzla bitirmeye çalıştık. İkinci yarı baskı kurmak istediler. Mutlaka 2'yi bulmamız gerekiyordu. İkinci yarının 5-10 dakikalık bölümünde sert geldiler. En sıcak atakların olduğu dönemde golü buldular. Oyunun kontrolünü biz ele aldık. Kendi tarafından baktığında Kasımpaşa daha fazla pozisyona giren taraftı. Bizim için en büyük eksik üçüncü bölgeye getirdiğimiz toplara son paslardaki tercihlerimiz ve hatalarımız. Zaman zaman da kalite düşüklüğümüz, maçın bizim adımıza beraberlik olmasına neden oldu" açıklamasını yaptı.
  1. 17.05.2019
  2. Güncelleme: 17.05.2019 23:35
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aykut Kocaman'dan itiraf haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN