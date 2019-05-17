Aykut Kocaman'dan itiraf
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kasımpaşa maçında iki takımın da kendi oyununu kabul ettirmeye çalıştığı bir mücadele olduğunu söyledi. Aykut Kocaman, 'Kasımpaşa daha fazla pozisyona giren taraftı' diye konuştu.
"Kasımpaşa daha fazla pozisyona giren taraftı"
Kocaman, lacivert-beyazlı ekibin oyunun genelinde daha fazla pozisyona giren taraf olduğunu ifade ederek, "İki takımın oyun tarzından topun bizde olma ihtimali gözüküyordu. 10 - 15 dakika yüksek enerjiyle başladılar. Bu dönemi geçirdikten sonra kendi oyunumuzu yansıttık. Oyunun kontrolünü ele aldık. Bireysel toplarla, zaman zaman savunma arkasına atılan toplarla gelmeye çalıştılar. Öne geçtik geçtikten sonra kendi oyunumuzla bitirmeye çalıştık. İkinci yarı baskı kurmak istediler. Mutlaka 2'yi bulmamız gerekiyordu. İkinci yarının 5-10 dakikalık bölümünde sert geldiler. En sıcak atakların olduğu dönemde golü buldular. Oyunun kontrolünü biz ele aldık. Kendi tarafından baktığında Kasımpaşa daha fazla pozisyona giren taraftı. Bizim için en büyük eksik üçüncü bölgeye getirdiğimiz toplara son paslardaki tercihlerimiz ve hatalarımız. Zaman zaman da kalite düşüklüğümüz, maçın bizim adımıza beraberlik olmasına neden oldu" açıklamasını yaptı.
- 17.05.2019
- Güncelleme: 17.05.2019 23:35
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Toplam 1
Yorum
Bay Mert Konuşsana ı love Haci
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‘Çok ağladınız’
Toplam 1
Yorum
YAZIK. HEMDE SEMPATİ DUYDUĞUMUZ AKHİSAR BUNLAR SAHAYA FUTBOL İÇİN DEĞİL TEKME TOKAT ATMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR VEDE ŞARTLANDIRILMIŞLAR
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Yak gel Ribery
Toplam 3
Yorum
GELMESİN BU ADAM GS YIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEMELİDİR. ALLEMİ CİHAN OLSA. BU KAÇAK GÜVENSİZ ADAM
Aykut Kocaman'dan itiraf haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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